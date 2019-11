Bruno Valdez: "No quiero salir peleándome"

El defensa paraguayo no salió de las Águilas por decisión de la directiva.

En el pasado verano, América tuvo un mercado de transferencias más que movido, dejando salir a elementos del peso de Edson Álvarez, Agustín Marchesín, Oribe Peralta y Mateus Uribe. Otro que pudo sumarse fue Bruno Valdez, pero la directiva Azulcrema dictaminó no dejarlo salir.

El futbolista paraguayo otorgó una entrevista a TUDN, donde confesó que existió interés por sus servicios y no fue una movida para ejercer presión por parte de su representante. “Directamente no hablaron conmigo (sobre ofertas europeas), sí hablaron con el club, ellos decidieron no venderme por su decisión o por el monto, la verdad no sé. Yo estoy muy cómodo acá en , tranquilo y si llega una oferta tiene que ser buena para ambas partes. No quiero salir peleándome”, afirmó.

Una zona que no reforzaron las Águilas fue la defensa central, tal vez sabiendo que uno de sus bastiones se mantendría en el equipo, contrario a las otras cuatro bajas que sí tuvo Miguel Herrera para encarar el Apertura 2019.

Desde su llegada al América en mayo de 2016, Valdez se ha consolidado como una de las piezas clave en la exitosa gestión Azulcrema, además de aparecer constantemente en el marcador gracias a su magnífico instinto goleador.