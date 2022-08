Brian Rodríguez confía destrabar su llegada a América

Rodríguez aún no ha podido firmar con América pues Steve Cherundolo no quiere dejarlo ir de LAFC.

Brian Rodríguez, delantero de Los Ángeles Football Club, confía que pueda arreglarse su salida del club de la Major League Soccer de Estados Unidos para incorporarse al América en el torneo de Apertura 2022 que está en curso.

"Estoy al tanto de lo de América, pero no sé más que ustedes. No he tenido ninguna conversación con nadie de Los Ángeles, solo con mi representante. Había intenciones de América y también mía, esperemos que se solucione", mencionó a Sport 890 de Uruguay.

"Confío en mi representante para que pueda solucionar todo el tema con América. Estoy a tiempo de llegar al club, los plazos dan bien, yo quiero ir", agregó Brian.

Rodríguez se ha vuelto un inamovible en el esquema de Cherundolo, más allá de que pasó por una lesión que lo alejó varias semanas de las canchas. Ahora, aunque el entrenador ha bloqueado su salida, el deseo de Brian es trasladarse a México:

"Creo que es un buen cambio ir a la liga mexicana. Estoy muy agradecido con Los Ángeles y la MLS, pero creo que ir a América sería un gran cambio para mi carrera", mencionó.