Brestiani sobre el caso de Vinícius: «Me sancionaron sin pruebas de algo que nunca dije»

Gianluca Brestiani (20 años), jugador del Benfica, ha negado haber proferido cualquier insulto racista contra Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, durante el partido que enfrentó a ambos equipos en los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en Portugal.

La Unión Europea de Fútbol (UEFA) anunció que el jugador no podrá participar en el partido de vuelta contra el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.

La decisión se tomó en el marco de las investigaciones en curso, después de que Vinícius confirmara que Brestiani lo había llamado «mono», lo que desató una gran polémica dentro y fuera del terreno de juego.

Prestiani concedió una entrevista al canal «Telefe», en la que habló sobre el incidente y dijo: «Lo que realmente me dolió fue que me trataran por algo que nunca hice. Eso es lo que más me dolió. Pero, por suerte, estoy muy tranquilo, porque todos los que me conocen saben qué tipo de persona soy, y eso me basta».

Y continuó: «Estoy muy agradecido al club (Benfica) que creyó en mí y me apoyó durante todo este viaje. El club y mis compañeros de equipo me han mostrado ese apoyo internamente, y eso significa para mí mucho más que publicar una historia en Instagram».

Antes de concluir su intervención, de una manera muy emotiva, dijo: «Me dolió mucho. Me castigaron sin pruebas por algo que no dije. Pero ya se acabó. Estoy muy agradecido al cuerpo técnico del Benfica, que me esperó hasta el último momento para darme minutos (en el partido de vuelta)».

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