Boy: "Me encantaría tener a Ponchito González"

Arturo Alfonso González es uno de los jugadores que interesan a Chivas.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Luego de haberlo dirigido durante su paso por el de Guadalajara, Tomás Boy busca que la directiva pueda alcanzar un acuerdo con Rayados de para fichar a Alfonso González.

González González no ha tenido suficiente regularidad con el conjunto regiomontano desde su llegada para el Apertura 2016, incluso únicamente disputó 111 minutos bajo la tutela de Diego Alonso en el último torneo.

“Sé que (Alfonso González) es un atlista de corazón, pero así tuve a Omar Bravo en el Atlas. Me encantaría poder contar con él (Ponchito), pero vamos a ver qué gestiones se hacen", explicó el Jefe en el Aeropuerto de Guadalajara previo a volar a Cancún para la primera etapa de pretemporada.

En el mismo sentido, el timonel manifestó. "La directiva está trabajando muy puntualmente, está atendiendo el tiempo de los refuerzos y eso es bueno”, al tiempo que espera poder contar con refuerzos cuanto antes para preparar el próximo torneo.

“El tema aquí ya saben las dificultades que enfrenta , no solo en la posible incorporación de jugadores que tienen que mejorar al equipo, eso es importante, el concepto es mejorar, cómo van a mejorar al equipo las adiciones. No solo esa parte, hay otras dificultad que los demás equipos tampoco quieren que se refuerzen las Chivas. Tengo una directiva muy hábil y muy capaz, creo que el hecho de que no haya salido nadie ya es una cosa padrísima”, lo último en sentido de pilares como Isaac Brizuela y Alan Pulido que fueron colocados intrasferibles.

Además, en el seno del Rebaño esperan firmar cuanto antes a Antonio Briseño , Oswaldo Alanís y José Antonio Rodríguez , además de las negociaciones por Ángel Zaldívar, propiedad del Guadalajara pero que se encuentra a préstamo hasta el mes de diciembre. " La directiva está trabajando muy puntualmente, está atendiendo el tiempo de los refuerzos y eso es bueno”, puntualizó.