Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern Múnich
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Renuka Odedra

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, así como la hora del saque inicial y las noticias de los equipos

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Borussia Dortmund vs Bayern Múnich, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Borussia Dortmund vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
FuboVer aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Borussia Dortmund vs Bayern Múnich

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Signal Iduna Park.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Borussia Dortmund Getty Images

La temporada de la Bundesliga alcanza su punto álgido este sábado, cuando el Borussia Dortmund recibe al Bayern Múnich en el Signal Iduna Park para una edición de Der Klassiker que podría decidir el título.

Con solo ocho puntos separando a ambos en lo más alto de la tabla, una victoria del Dortmund abriría de par en par la lucha por el título, mientras que un triunfo del Bayern podría prácticamente asegurar su condición de campeón virtual.

Noticias del equipo y plantillas

Borussia Dortmund contra Bayern Múnich alineaciones probables

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
5
R. Bensebaini
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
7
J. Bellingham
2
Y. Couto
10
J. Brandt
9
S. Guirassy
40
J. Urbig
44
J. Stanisic
4
J. Tah
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
10
J. Musiala
45
A. Pavlovic
17
M. Olise
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de enfrentamientos

BVB

Últimos partidos

FCB

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

6

Goles marcados

9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

0