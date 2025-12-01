Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
DFB-Pokal
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayer Leverkusen
Marcos Moreno

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, Pokal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la DFB-Pokal, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen se enfrentan en los octavos de final. Pero, ¿Dónde se transmite el partido? GOAL lo revela.

En los octavos de final de la DFB-Pokal, este 2 de diciembre se lleva a cabo el emocionante encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer 04 Leverkusen. Curiosidad: Ambos equipos jugaron entre sí el pasado sábado. En la Bundesliga, el BVB logró imponerse en la BayArena con un 2-1. ¿Logrará el Dortmund tener éxito de nuevo hoy? La respuesta se conocerá a partir de las 21:00 horas locales en el Signal-Iduna-Park.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber, incluyendo el canal de TV, detalles del streaming y más.

¿Quién transmite Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen hoy en vivo en TV abierta y streaming?

EspañaGol Stadium
SudaméricaESPN 3, Disney Plus Premium
MéxicoESPN 2, Disney+ Premium
Estados UnidosFubo, ESPN

El partido entre el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen se transmitirá en Gol Stadium para España, mientras que en México se podrá ver por ESPN 2 y Disney+, en Sudamérica a través ESPN 3 y Disney+ y en Estados Unidos por Fubo y ESPN.

El juego comienza a las 21:00 horas de España, 14:00 horas de México, 17:00 horas de Argentina y 15:00 horas del Este de los Estados Unidos.

Hora de inicio Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen

crest
DFB-Pokal - DFB Pokal
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Alineaciones

Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestB04
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
3
W. Anton
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
20
M. Sabitzer
27
K. Adeyemi
10
J. Brandt
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
1
M. Flekken
5
L. Bade
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
10
M. Tillman
19
E. Poku
30
I. Maza
20
Álex Grimaldo
24
A. Garcia
7
J. Hofmann
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • N. Kovac

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre el Borussia Dortmund

El debut de Borussia Dortmund en la DFB-Pokal fue de todo menos fluido. En el Derbi del Ruhr contra Rot-Weiss Essen, los negro-amarillos anotaron el gol decisivo en el último minuto a través de Serhou Guirassy para el ajustado 1-0. También en la segunda ronda fue dramático: En el partido fuera de casa en Frankfurt, el BVB tuvo que ir a la tanda de penaltis, que los de Dortmund ganaron por 4-2.

Noticias sobre Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen comenzó la DFB-Pokal con una actuación convincente ante el equipo de la Regionalliga Großaspach y ganó claramente por 4-0. En la segunda ronda fue más ajustado: Contra el equipo de la segunda división Paderborn, el Werkself tuvo que ir a la prórroga, pero finalmente se impuso por 4-2.

Formaciones

BVB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Balance enfrentamientos directos

BVB

Últimos partidos

B04

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

10

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen: Las tablas

Enlaces útiles

