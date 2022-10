Benzema: un 10 sin 9

El francés mostró su mejor versión sobre el terreno de juego pero con un defecto: la nula efectividad de cara a puerta

Karim Benzema no está teniendo el inicio de temporada soñado. El francés, máximo candidato al Balón de Oro que se entrega en apenas 10 días, empezó la pretemporada más tarde que los demás con permiso del club y eso hizo que le costase arrancar con ritmo cuando llegaron los partidos oficiales.

Aún así, Benzema marcó en el primer partido, en la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, y anotó también ante el Celta en la segunda jornada liguera y ante el Espanyol en la tercera jornada (doblete). Pero una lesión en Glasgow le obligó a parar y a perderse tres partidos oficiales (Mallorca, Leipzig y Atlético).

Pese a que sus números no son malos en cuanto a goles (4 goles en 8 partidos), es evidente que el francés ha comenzado con la pólvora mojada si nos fijamos en la efectividad. Pese a no haber jugado mucho, Benzema ha rematado en 40 ocasiones entre esos ocho partidos, lo que significa que marca un gol cada diez remates, un bagaje algo escaso teniendo en cuenta el gran nivel que tiene y porque los grandes goleadores de Europa llevan registros mucho mejores en lo que va de temporada: Haaland 19 goles en 50 remates y Lewandowski 12 goles en 43 remates.

Tras volver de la lesión, al galo se le ha visto muy frustrado tras el penalti fallado a Osasuna y también tras las numerosas ocasiones que no fue capaz de transformar en gol este miércoles ante el Shakhtar Donetsk.

¿Sobra con el 10?

Que Benzema no esté pasando por un momento eficaz de cara a puerta no es el fin del mundo para el Real Madrid. Es más, Benzema pudo ser perfectamente el mejor jugador del partido de este miércoles.

Es la gran ventaja que te da tener al francés en tu equipo. Karim hizo jugar a sus compañeros y siempre tomó decisiones correctas y al primer toque para agilizar la jugada. Estuvo prácticamente omnipresente en el ataque blanco, se notó y Rodrygo y Vinicius se aprovecharon de su trabajo para marcar.

No obstante, Benzema debe superar mentalmente esta pequeña barrera psicológica que se le ha levantado delante de la portería para poder llegar al Clásico en la mejor forma posible no sólo física, si no también a nivel mental y de confianza.