Salvador Pérez

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayer Leverkusen y 1. FC Köln se enfrentan en el partido más destacado de la Jornada 14. Conoce todos los detalles.

Bayer Leverkusen y el 1. FC Köln se enfrentan este sábado 13 de diciembre del 2025 en la BayArena de Leverkusen. El mismo está programado para las 18:30 horas (tiempo España).

Sky Deutschland¡Ver en vivo aquí!
 Prime Video (España)¡Mira aquí! 
 Sky Sports (Latinoamérica)¡Mira aquí! 
 Disney Premium (Sudamérica)¡Mira aquí!

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: ¿Quién transmite el partido de la Bundesliga en TV y livestream?

El encuentro será transmitido en vivo y en exclusiva en Prime Video para España, Sky Sports para Latinoamérica y Disney Premium en Sudamérica. 

Noticias del Bayer Leverkusen

Los Leverkusen han avanzado al cuarto lugar en la Bundesliga bajo el nuevo entrenador Kasper Hjulmand. Después de 13 jornadas, el equipo se encuentra con 23 puntos, los mismos que Hoffenheim en el quinto lugar.

En los últimos cinco partidos de la Bundesliga han habido tres derrotas, incluyendo las dos últimas en serie. A una derrota en el partido principal contra Dortmund le siguió el fin de semana pasado un amargo 0:2 contra el FC Augsburgo.

Durante la semana, el Bayer tuvo que enfrentarse en la Liga de Campeones. El miércoles, empató 2:2 en casa contra Newcastle United. El equipo tomó la ventaja gracias a un autogol, luego quedó en desventaja y pudo igualar con un gol de Alejandro Grimaldo en el minuto 88.

Noticias del 1. FC Köln 

Los Kölner están teniendo una excelente primera mitad de temporada para un equipo recién ascendido. Después de 13 jornadas, el equipo de Lukas Kwasniok está en un fuerte octavo lugar con 16 puntos, igualado en puntos con los equipos que están detrás, Friburgo, Gladbach y Bremen.

Últimamente las cosas no han ido bien. Desde hace cuatro partidos, el Effzeh no ha conseguido una victoria, esta racha comenzó con la derrota 1-3 en el derbi del Rin contra el Gladbach.

El sábado pasado, el Colonia tuvo que conformarse con un 1-1 en casa contra el FC St. Pauli. Los "Kiezkicker" empataron en el minuto 95, Said El Mala había puesto al equipo de Kwasniok en ventaja en el minuto 51. El delantero ya lleva seis goles en la Bundesliga.

Fecha y Hora

Alineaciones

Bayer Leverkusen contra FC Colonia alineaciones probables

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Formación

3-4-3

Home team crestKOE
1
M. Flekken
5
L. Bade
8
R. Andrich
12
E. Tapsoba
11
M. Terrier
19
E. Poku
24
A. Garcia
7
J. Hofmann
30
I. Maza
10
M. Tillman
14
P. Schick
1
M. Schwaebe
6
E. Martel
33
R. van den Berg
28
S. Sebulonsen
16
J. Kaminski
8
D. Huseinbasic
29
J. Thielmann
5
T. Krauss
30
M. Buelter
7
G. Waldschmidt
13
S. El Mala

3-4-3

KOEAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Kwasniok

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

KOE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial Frente a Frente

B04

Últimos partidos

KOE

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

9

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación de la Bundesliga

