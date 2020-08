Bartomeu se queda solo

¿Qué director deportivo y qué entrenador se vincularán con un presidente al que le queda sólo un año tomando (o no) decisiones?

EDITORIAL

Es como el conductor que circula en contra del sentido de la marcha mientras increpa a los conductores que le pitan pues Josep Maria Bartomeu sigue a lo suyo. "Muchas decisiones ya estaban tomadas antes de jugar la " dijo el presidente tras el partido, como si las que ha tomado hasta la fecha hubieran servido para algo más que para desaprovechar la madurez de Messi y reducirle a la sombra de lo que ha sido frente al Bayern en el mayor de los ridículos del .

"Lo lamento muchísimo porque hoy no hemos estado ni a nuestro nivel ni a nuestra altura" comentó el mismo presidente que torpedeó al equipo despojándole del entrenador después de un buen partido, a media temporada, sin tener siquiera un sustituto y darle un equipo de dinosaurios a un señor que pasaba por allí. Como si su lamento sirviera de algo tras seis directores deportivos en seis años que han culminado con Eric Abidal regalando jugadores en el pasado mercado de invierno.

Al presidente azulgrana hace años que se le acumula el trabajo. El club está desbordado en lo económico y en lo deportivo y la muy necesaria renovación se prevé imposible en el verano de la pandemia con los balances cayendo en picado. Es evidente que "hoy no es un día para tomar decisiones en caliente" pero cualquier cosa que no sea asumir responsabilidades, y de autocrítica hay bien poca en sus palabras, es negar la evidencia.

No sólo ha acabado el Barcelona de Messi. También el de un Bartomeu que ya no cuela. ¿Qué proyecto puede reconstruir con sólo un año más por delante? ¿Qué entrenador y qué director deportivo puede encontrar en esta única temporada que le queda? Porque Bartomeu no se va, Bartomeu sigue. Y lo peor es que seguirá tomando decisiones. O no tomándolas, que es peor.