Barras bravas amenazan con boicotear el fútbol chileno

Nunca les hemos creído. No les importa el desarrollo deportivo, ni los clubes; menos los hinchas. Lo que pretende el gobierno es dar una sensación de normalidad a través del fútbol y crear una falsa realidad. Pretenden utilizar a los clubes como una herramienta política a favor de sus intereses. Quieren cansarnos, aburrirnos, enajenarnos y que olvidemos la lucha. No nos engañan. Parafraseando a nuestro gran capitán, en el contexto que estamos viviendo como país, el fútbol pasó a un segundo plano, porque estamos luchando por cosas mayores. No descanseremos hasta terminar lo que hemos comenzado y conseguir un país más digno, justo y equitativo. Por eso SEGUIMOS Y SEGUIREMOS EN LAS CALLES. GARRA BLANCA La hinchada del pueblo . #nohabracarnaval #renunciapiñera #noalfutbolmoderno #noalfutbolnegocio

