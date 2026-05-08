AZ decidirá pronto si Leeroy Echteld sigue como entrenador

Leeroy Echteld ha renovado con el AZ por dos años, por lo que permanecerá en el club de Alkmaar hasta mediados de 2028, según anunció la entidad.

A mitad de la presente temporada reemplazó de forma interina a Maarten Martens.

Con él, el equipo conquistó la Eurojackpot KNVB Beker tras vencer 5-1 al NEC en la final.

Anteriormente fue asistente en AZ y PEC Zwolle, así como en la selección sub-21 holandesa con Michael Reiziger. También dirigió a De Treffers y al filial del París Saint-Germain.

«Desde el principio me propuse trabajar duro cada día y disfrutar. Me encanta ver cómo crecen estos chicos. Ganar la Copa fue el momento más alto; con ese título ya forman parte de la historia del club», afirma Echteld en la web del AZ.

«Al mismo tiempo, veo que el grupo aún tiene mucho potencial. Queremos ser más constantes a largo plazo. Estoy orgulloso de la confianza del club. Con el cuerpo técnico, la dirección y los jugadores, queremos cerrar bien esta temporada y prepararnos para otra histórica».