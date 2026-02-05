Goal.com
Primera División
Riyadh Air Metropolitano
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Atlético de Madrid vs. Real Betis, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Real Betis, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Atlético de Madrid recibe a Real Betis este domingo 8 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio Metropolitano, por la vigésima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Real Betis de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Levante en la fecha 22. El equipo dirigido por Diego Simeone es tercero en la clasificación con 45 puntos, 10 por detrás del Barcelona.

Por su parte, los Béticos vencieron por 2-1 a Valencia en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Ezequiel Ávila y Pablo Fornals. El cuadro a cargo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla con 35 unidades, a siete de distancia de los puestos de Champions League.

Los dos equipos acaban de enfrentarse en los cuartos de final de la Copa del Rey a mitad de semana, duelo que quedó en manos de los Rojiblancos por marcador de 5-0, con tantos de Dávid Hancko, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Thiago Almada.

Atlético Madrid
Real Betis
Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Real Betis, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 3, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Real Betis

Primera División - Primera División
Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Real Betis alineaciones probables

4-4-1-1

Formación

4-2-3-1

13
J. Oblak
3
M. Ruggeri
15
C. Lenglet
16
N. Molina
24
R. Le Normand
11
T. Almada
6
Koke
5
J. Cardoso
14
M. Llorente
23
N. Gonzalez
10
A. Baena
1
A. Valles
24
A. Ruibal
5
M. Bartra
12
Ricardo Rodríguez
3
D. Llorente
21
M. Roca
7
Antony
6
S. Altimira
18
N. Deossa
10
A. Ezzalzouli
9
E. Avila

4-2-3-1

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Pellegrini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros dieron un paso importante en su temporada con su clasificación a las semifinales de la Copa del Rey. Además, Diego Simeone pudo ver en acción a algunos de sus más recientes fichajes, como Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Noticias del Real Betis

Los Béticos dejaron una mala impresión a mitad de semana con una goleada en calidad de local. Sin embargo, desde México no debió pasar desapercibido el debut de Álvaro Fidalgo con los verdiblancos.

Cómo llegan al partido

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

BET
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATM

Últimos partidos

BET

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

8

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

