Atlético Baleares vs. Atlético de Madrid, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético Baleares recibe a Atlético de Madrid este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Balear, por los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Los Baleáricos consiguieron su lugar en los dieciseisavos de final después de vencer por marcador de 1-0 a Espanyol en la segunda ronda, en la mayor sorpresa del torneo hasta el momento. Jaume Tovar Segui fue el héroe del compromiso con el único gol del partido.

Por su parte, los Colchoneros hacen su debut en la edición actual, gracias a su condición de participantes en la Supercopa de España. El Atleti no gana el torneo desde 2013, año en que también alcanzó la final por última ocasión.

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win pLAY (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), Venevisión (Venezuela), América Televisión (Perú), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético Baleares vs Atlético de Madrid

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Balear.

México:12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atletico Baleares contra Atlético Madrid alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del Atlético Baleares

Luis Blanco, entrenador de los Baleáricos, habló en entrevista con Cope sobre el duelo de copa, donde en el papel lucen como víctimas, pero para ellos en realidad en un momento emocionante.

Está claro que lo que vamos a vivir es difícil repetirlo, cuesta mucho. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa. Estamos muy ilusionados, con ganas de competir, para nosotros va a ser especial. Lo planteamos de forma competitiva y que la gente balearica disfrute el máximo posible. En este partido no tenemos nada que perder, estaría enfadado si no competimos y eso estoy convencido de que lo vamos a dar", expresó.

Noticias del Atlético de Madrid

El "Cholo Simeone también habló sobre la eliminatoria de copa y el reto que representa un juego sin margen de error, donde tienen todo que perder.

"Siempre las competiciones así de partido único son más sufridas y, al mismo tiempo, más intensas, porque no hay margen de error. El que se equivoca queda fuera. Pensar en el partido de este miércoles y entender que esta competición, desde donde empieza, siempre es compleja, aunque para ustedes posiblemente no lo sea, pero evidentemente siempre es compleja", expresó en conferencia de prensa.

"Están las dificultades, el entusiasmo, la ilusión, el poco interés de parte de parte de equipos sobre la competición y, cuando te das cuenta, ya es tarde. Quieres reaccionar y no puedes reaccionar. Son partidos que se juegan en campo rival", agregó.

"Vamos a enfrentar a un equipo que ha hecho muy buen partido con el Espanyol. El Espanyol, en LaLiga, lo está haciendo muy, muy bien (es quinto), así que, más que eso, está clarísimo", finalizó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

