'¡El Real Madrid no tiene aficionados!' - Una leyenda del Atlético de Madrid lanza una indirecta a sus antiguos rivales al afirmar que el Flamengo es más grande que los blancos

Hablando con el medio español AS antes de la final próxima, al español se le pidió que comparara la envergadura de los dos clubes. Su respuesta fue contundente, afirmando que mientras Los Blancos poseen fama global, carecen de la conexión visceral con sus aficionados que define al fútbol sudamericano.

"Es más que Madrid," declaró cuando se le preguntó si Flamengo es comparable a los gigantes españoles. "En realidad, Madrid no tiene aficionados. Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y es conocido en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada."

Los comentarios seguramente irritarán a los madridistas, particularmente viniendo de un jugador que fue una figura central en el equipo de Diego Simeone durante el apogeo de su rivalidad. Contrastó la naturaleza "silenciosa" del Bernabéu con el ruido ensordecedor de su actual estadio, enfatizando las largas distancias que los aficionados brasileños recorren para seguir a su equipo.

"En contraste, vas al Maracaná, un estadio emblemático, y siempre está lleno," explicó. "Fuera de casa, el terreno está lleno de hinchas de Flamengo. Recientemente jugamos contra Sport Recife y nos enviaron a otro estadio porque de lo contrario nuestros fans no cabrían. Y eso hablando de un vuelo de tres horas y media de duración.

"Vas a Lima y nuestros hinchas lo llenan al 100%. Y luego ves que Palmeiras no lo llena... Dices: 'Esto es una gran hinchada'."