Athletic Club vs. Atlético de Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Athletic Club recibe al Atlético de Madrid este sábado 6 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España, en el Estadio de San Mamés, como parte de la jornada 15 de LaLiga temporada 2025-26.

Sigue aquí en directo el partido Athletic Club vs. Atlético de Madrid de LaLiga 2025-26

Después de una actuación para el olvido a media semana donde fueron goleados por el Real Madrid, los 'Vascos' intentarán rápidamente volver a la senda de la victoria para mantenerse en la pelea de puestos de zona de competencias europeas.

Los 'Colchoneros' también vienen de una derrota tras caer con el Barcelona el pasado martes en su visita el Camp Nou y ahora, buscarán que la historia sea diferente en un campo que también será complicado.

Los tres puntos que estarán en disputa en San Mamés serán clave, a pocas semanas de que termine la primera vuelta en el fútbol de España.

Aquí en GOAL, te presentamos toda la información sobre cómo ver este partido, así como sus horarios:

Cómo ver Athletic Club vs Atlético de Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1, LaLiga TV Bar Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Athletic Club vs Atlético de Madrid

Primera División - Primera División San Mames

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de San Mamés.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Athletic Club

El Athletic quiere volver a hacerse fuerte en casa, ya que en lo que va de la temporada, solamente han obtenido dos victorias en LaLiga jugando en San Mamés y por el contrario, han perdido en tres oportunidades y empatado en una.

Los Vascos también deberán sobreponerse a la baja de Iñaki Williams por lesión, quien por una sobrecarga muscular no ha podido estar disponible recientemente y se desconoce cuándo podrá estar de nuevo a disposición de Ernesto Valverde.

Noticias del Atlético de Madrid

El 'Cholo' Simeone una vez más, deberá arreglárselas para conformar la defensa del 'Atleti' sin Robin Le Normand y Marcos Llorente, dos futbolistas clave en el esquema del equipo 'Rojiblanco'.

Además, el Atlético de Madrid sabe que sumar los tres puntos es vital para no dejar escapar al Barcelona y Real Madrid en la cima y aspirar a desplazar al Villarreal del tercer lugar de LaLiga.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles