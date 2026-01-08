Argelia vs. Nigeria, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Copa Africana de Naciones 2025 entra en su fase crucial.

Entre los partidos previstos de los cuartos de final destaca el enfrentamiento entre Argelia y Nigeria, dos de las mejores selecciones del torneo que deberán enfrentarse para decidir quién volará a la semifinal y quién, a pesar de ser de las favoritas, deberá hacer las maletas y dejar Marruecos.

El equipo entrenado por Petkovic, ex técnico de la Lazio, superó los octavos en un final de infarto eliminando a la República Democrática del Congo en el 119', mientras que Osimhen y compañía tuvieron vida fácil y aplastaron a Mozambique con un 4-0.

A continuación todo sobre Argelia-Nigeria, partido válido para los cuartos de la Copa de África: formaciones, canal de TV y cobertura en streaming.

Cómo ver Argelia vs Nigeria, Copa Africana de Naciones 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Argelia vs Nigeria

Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final Stade de Marrakech

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Marrakech.

México: 10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

ARGELIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bennacer, Chaibi; Mahrez, Maza, Amoura. Ct. Petkovic.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Ct. Chelle.

Forma

Partidos entre los dos equipos

En los 16 enfrentamientos previos, 9 victorias de Argelia, 7 de Nigeria y un empate.