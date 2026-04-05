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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Anuncio de los emparejamientos de las semifinales de la Copa de Inglaterra

Manchester City
Chelsea
Southampton
Leeds
Copa
Inglaterra

Una carrera a cuatro por el título histórico

El sorteo de las semifinales de la Copa de Inglaterra, celebrado este domingo por la tarde, ha deparado dos enfrentamientos muy igualados entre los gigantes Manchester City y Chelsea.

El sorteo se realizó tras los últimos partidos de cuartos de final disputados esta tarde entre el West Ham y el Leeds United, que terminaron con la victoria de este último en la tanda de penaltis tras empatar a 2-2.

El Manchester City había eliminado al Liverpool en cuartos de final con una goleada (4-0), mientras que el Chelsea venció al Port Vale, un club de tercera división, por un amplio marcador (7-0).

Por su parte, el Southampton dio la gran sorpresa al eliminar al Arsenal, líder de la Premier League, tras imponerse por 2-1.

El resultado del sorteo de las semifinales quedó así:

- Chelsea × Leeds United

- Manchester City × Southampton

Está previsto que los partidos de semifinales se disputen los días 25 y 26 de abril en el estadio de Wembley.

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