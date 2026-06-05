Guus Offerhaus, defensa de 25 años, fichará por el FC Utrecht tras quedar libre del Telstar, informa Voetbal International.

Se trata de un defensa que debutó como profesional hace solo dos años con el Telstar.

Sigue los pasos de su entrenador, Anthony Correia, y pronto firmará un contrato de varios años en el Estadio Galgenwaard.

En total, disputó 82 partidos oficiales con el Telstar, marcó cuatro goles y dio siete asistencias.

El Utrecht venció en la pugna a FC Groningen y SC Heerenveen, y la presencia de Correia resultó decisiva.

Es el tercer fichaje estival del club, que ya incorporó a Ángel Alarcón, procedente del Porto, y a Jamie Schuldes, libre del RB Leipzig.

Además, el club negocia el fichaje de Boy Kemper, libre de contrato, y ya mostró interés en Kaj Sierhuis.