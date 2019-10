Ansu Fati: "Es increíble, va a ser un año inolvidable"

Ansu Fati concedió una entrevista para 'Sefutbol' en la que habló de su llegada a la selección española sub-21

Ansu Fati ha sido la gran sorpresa de la temporada. El jugador del FC saltó de las categorías inferiores, del Juvenil más concretamente al primer equipo, y su rendimiento está fuera de toda duda.

El guineano ha comenzado en tan buena forma el año que hasta la selección española ha hecho un esfuerzo para conseguir que el jugador de moda en el fútbol español pueda vestir los colores de 'La Roja'.

Tras conseguir su nacionalización y que la FIFA diera el visto bueno a que fuera seleccionable, Fati también ha encontrado un aliado en la suerte. La lesión de su compañero de equipo, Carles Pérez, permitió que el guineano nacionalizado español pudiera entrar en la lista de Luis de la Fuente para la selección sub-21.

En plena concentración, 'SeFutbol' entrevistó a Ansu Fati, que se mostró muy contento. "Es un orgullo y un honor estar aquí. Voy a darlo todo para que la gente esté contenta".

Sobre cómo conoció la noticia de su llamada para la selección, Ansu Fati detalló el momento y contó quién le comunicó la noticia.

📺 ENTREVISTA EXCLUSIVA | Las primeras palabras de Ansu Fati como internacional, solo aquí.



➡ "Es un orgullo estar aquí"

➡ "Voy a darlo todo"

➡ "Gracias a la @RFEF por el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí" pic.twitter.com/za3efPFXEa — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2019

"Estaba en el coche, de camino a comer con unos amigos, y me llamó mi padre. "¿Has visto lo que ha salido?" me dijo. "Que te vas a la selección" "¿Ah sí?¿A qué hora tengo que salir?" le dije yo. "Esta tarde mismo te tienes que ir a Madrid", me comentó. Me fui a casa, me cambié, y a coger el vuelo", afirmó.

"La verdad es que estoy sorprendido, porque no me lo esperaba, pero bueno, es un orgullo estar aquí y hacía tiempo que quería venir. Quiero dar las gracias a la Federación, que hizo un esfuerzo para que esté aquí, y bueno, ahora a disfrutar y a darlo todo", expresó.

Además, también se le preguntó a Fati por la adaptación, un elemento siempre complicado.

"Ya conocía a bastantes del Barça: a Eric, a Miranda... Y con el entrenador muy bien, me ha dicho que esté tranquilo, es un grupo bueno, la verdad es que los compañeros me han tratado muy bien. Es increíble, va a ser un año inolvidable", finalizó.