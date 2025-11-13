Angola vs. Argentina, amistoso internacional: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Angola recibe a Argentina este viernes 14 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio 11 de Novembro de Luanda, en partido amistoso internacional de fecha FIFA.

Sigue aquí en directo el Angola vs. Argentina, partido amistoso internacional

La Albiceleste llega al partido después de sumar un par de triunfos la pasada fecha FIFA frente a Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0).

Por su parte, las Palancas Negras vienen de terminar su participación en las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, donde quedaron eliminados, superados por Cabo Verde y Camerún.

Cómo ver Angola vs Argentina, amistoso internacional: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Por confirmar Sudamérica Sudamérica: Por confirmar

Por confirmar Argentina: TyC Sports, Telefe México Por confirmar Estados Unidos TyC Sports Internacional

El partido será transmitido en Argentina por TyC Sports y Telefe.

En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Argentina vs Puerto Rico

El partido se disputa este viernes 14 de noviembre a las 13:00 horas (Argentina) y tendrá como escenario el estadio 11 de Novembro.

México: 10:00 horas

10:00 horas España: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:11:00 (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Angola

Las Palancas Negras no lograron clasificar a la Copa del Mundo, por lo que tendrán que seguir esperando, después de su primera participación en 2006.

Noticias de la Selección de Argentina

Lionel Messi habló recientemente en entrevista con el diario Sport sobre diferentes temas, incluyendo su futuro profesional y la Copa del Mundo.

"En el momento que yo vea que físicamente no estoy, que me cuesta dentro de la cancha o no lo disfruto, será el momento de dar el fin, pero, hoy por hoy, lo disfruto, me siento bien y en eso estamos".

"No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo", explicó Messi.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

ANG Último partidos ARG 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Argentina 2 - 0 Angola 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

