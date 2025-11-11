'No quiero ser una carga' - Lionel Messi duda sobre su participación en el Mundial 2026 con Argentina

Messi aún no ha confirmado si se pondrá a disposición de Argentina el próximo verano, después de haberlos llevado a conquistar el Mundial de Qatar 2022, mientras las temporadas de la MLS arrancan en primavera. Muchos de los rivales a los que se enfrentará en Estados Unidos, Canadá y México llegarán al torneo tras completar una temporada doméstica completa.

Al ser consultado nuevamente por su posible participación, Messi explicó a SPORT que la proximidad de otro Mundial es “muy emocionante”:

"Sí, obviamente lo es. Es un Mundial especial. Es especial jugar con la selección nacional, especialmente en competiciones oficiales importantes, y más aún considerando lo que significa un Mundial, sobre todo después de haberlo ganado."

Y añadió: "Pero, como decía, no quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme físicamente en forma, estar seguro de que puedo ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada entre medio, con pocos partidos antes del Mundial, y veremos día a día cómo me siento físicamente para estar donde me gustaría y poder participar."

Finalmente concluyó: "Obviamente soy consciente de que es un Mundial, que es la competencia más grande que existe. Estoy emocionado, pero lo tomo un día a la vez."