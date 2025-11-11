Getty Images
'No quiero ser una carga' - Lionel Messi duda sobre su participación en el Mundial 2026 con Argentina
El calendario de la MLS causa preocupación por Messi
Es difícil concebir cómo el ocho veces ganador del Balón de Oro pueda ser otra cosa que una influencia positiva para su selección, pero el jugador de 38 años es consciente de que competir en la MLS podría dejarlo con falta de ritmo de cara a un torneo de verano.
Actualmente, Messi se aproxima al final de otra temporada en Estados Unidos, donde sus actuaciones, que le valieron la Bota de Oro, han llevado al Inter Miami hasta las semifinales de conferencia de los play-offs de la MLS Cup.
Récord de Messi con Argentina: partidos jugados y goles marcados
La gloria definitiva permitiría a Messi cerrar otra temporada memorable con un nuevo contrato en el sur de Florida, donde permanecerá vinculado a las Garzas hasta 2028. Aunque todavía le quedan muchos partidos a nivel de club, surgen preguntas sobre su futuro internacional.
Tras su última actuación en casa, y tras haber ayudado a Argentina a clasificarse para el Mundial, se espera que se retire después de participar en el torneo principal de la FIFA en 2026. Hasta la fecha, ha disputado 195 partidos con su país y anotado 114 goles.
¿Es Messi una carga? El GOAT mantiene en vilo a Argentina
Messi aún no ha confirmado si se pondrá a disposición de Argentina el próximo verano, después de haberlos llevado a conquistar el Mundial de Qatar 2022, mientras las temporadas de la MLS arrancan en primavera. Muchos de los rivales a los que se enfrentará en Estados Unidos, Canadá y México llegarán al torneo tras completar una temporada doméstica completa.
Al ser consultado nuevamente por su posible participación, Messi explicó a SPORT que la proximidad de otro Mundial es “muy emocionante”:
"Sí, obviamente lo es. Es un Mundial especial. Es especial jugar con la selección nacional, especialmente en competiciones oficiales importantes, y más aún considerando lo que significa un Mundial, sobre todo después de haberlo ganado."
Y añadió: "Pero, como decía, no quiero ser una carga, por así decirlo. Quiero sentirme físicamente en forma, estar seguro de que puedo ayudar y contribuir al equipo. Nuestra temporada es diferente a la europea. Tendremos una pretemporada entre medio, con pocos partidos antes del Mundial, y veremos día a día cómo me siento físicamente para estar donde me gustaría y poder participar."
Finalmente concluyó: "Obviamente soy consciente de que es un Mundial, que es la competencia más grande que existe. Estoy emocionado, pero lo tomo un día a la vez."
La vida después de Messi: Argentina confía en la profundidad de su plantilla
Argentina ya ha comenzado a planificar la vida después de Messi, aprovechando las ausencias forzadas por lesiones del veterano delantero para que otros jugadores reclamen un rol clave como creadores de juego. Lionel Scaloni se muestra satisfecho con la profundidad actual del equipo.
Sobre el momento en que ya no se pueda contar con una figura talismánica, Scaloni comentó:
"El equipo está ahora en un momento en el que puede jugar de la misma manera con Leo o sin Leo, algo que antes era más complicado, ya que teníamos que ajustar algunos jugadores. Ahora no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual, y eso es positivo."
Mientras tanto, Messi se encuentra con el equipo de Argentina preparando un amistoso contra Angola en Alicante. Durante este período, el exdelantero del Barcelona realizó una visita secreta al Camp Nou antes de su reanudación tras una profunda renovación. Messi se mostró encantado de volver a lugares familiares y afirmó que él y su familia esperan regresar a Cataluña de manera permanente en un futuro próximo.
