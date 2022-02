Ancelotti vuelve al origen

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu una semana después de la victoria contra el Granada, pero con una sensación muy diferente. La presión sobre el equipo es cada día mayor porque los puntos empiezan a valer oro y porque los resultados en este 2022 no dejan a nadie en buen lugar (apenas se supera el 50% de victorias). La derrota en el Parque de los Príncipes, unida a la pobre imagen del equipo ante el PSG, fue la puntilla. Ancelotti y sus jugadores están obligados a reaccionar lo antes posible para que no se les escape la temporada.

La primera decisión del técnico va a ser cambiar el estilo de juego y volver a lo que intentó establecer durante los primeros partidos del curso. "Lo estamos hablando dentro del cuerpo técnico, porque nos hemos centrado mucho en el bloque bajo y eso nos puede dar más oportunidad. Sí, estamos trabajando en ello, en la posibilidad de presionar arriba. Lo vamos a intentar en los próximos partidos", aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado por la posibilidad de subir la presión.

El Madrid de comienzo de temporada trataba de recuperar el balón más arriba, lo que le permitía sufrir menos sin él y acumular más gente en los ataques. Sin embargo, de la mano venía una preocupante fragilidad defensiva que Carletto decidió atajar metiendo al equipo atrás y optando por salir al contragolpe. Todo cambió tras la derrota contra el Sheriff en Champions. Volantazo y estilo nuevo que, tras cuatro meses, el cuerpo técnico quiere recuperar.

Para ello, Ancelotti se verá obligado a contar con jugadores más físicos. Valverde o Camavinga son ideales para tratar de robar lo más arriba posible. Además, la exigencia de la presión le obligará dosificar mejor los esfuerzos, por lo que el fondo de banquillo en el que le ha costado tanto confiar tendrá a partir de ahora un peso específico.

Alavés será la primera prueba. Ya se enfrentaron en la primera jornada de Liga con goleada blanca. Con rotaciones, un nuevo estilo y el siempre exigente Bernabéu como juez, el Madrid necesita los tres puntos para disipar dudas y alejarse en la cabeza de la clasificación respecto al Sevilla, que le divisa a cuatro puntos en el segundo puesto. Ancelotti vuelve al origen.