Ancelotti: "Es un buen día para que Hazard sea titular"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha pasado por sala de prensa en la previa del encuentro ante el Elche. El técnico italiano ha actualizado la actualidad merengue después de pasar a cuartos de final de la Copa.

Si es un buen día para que Hazard sea titular

"Sí. Es un buen día. Ojalá que sea un buen día".

El ser entrenador del Real Madrid

"La dificultad que tiene un entrenador es la misma que se tienen en una relación, pasa también en otros equipos más pequeños. Es un problema de relación, te puede pasar en cualquier equipo. La diferencia es que en el Real Madrid se quedan fuera jugadores que podrían estar en otro equipo".

¿Está cansado de las preguntas?



"Si estoy cansado me duermo. Si me ves despierto, significa que no estoy cansado. Lo entiendo perfectamente e intento ser lo más honesto posible en la respuesta".

El momento que viven el Atlético de Madrid y el Barcelona

"Claro que cuando hablas de ellos, lo haces de dos grandes equipos, dos grandes clubes, y claro que sorprende que estén teniendo más dificultades de lo normal. Siguen siendo dos grandes rivales, con la calidad suficiente para salir de alguna situación complicada".

Sin relevo natural para Casemiro



"Creo que si buscamos una copia de Casemiro nos equivocamos, no lo hay en el mercado ni en el fútbol mundial. Es único. Como pivote puede jugar otro jugador con características distintas, por ejemplo Camavinga, que lo puede hacer muy bien; sale muy bien con el balón, aunque por supuesto no tiene la calidad táctica ni otras virtudes de Casemiro. Yo nunca tuve un pivote como Casemiro, tuve a Pirlo, y te tienes que adaptar".