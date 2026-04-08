Alineación oficial: Álvarez vs. Yamal en Barcelona-Atlético

El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-2026.
Hans Flick, técnico del Barça, apostará por un tridente ofensivo formado por Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marcus Rashford.
Diego Simeone recupera a Julián Álvarez en el once, ausente en el último duelo liguero que ganó el Barça 2-1.
Alineación oficial del Barcelona:
Portero: Joan García.
Defensa: João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsi, Jules Koundé.
Centrocampo: Dani Olmo, Eric García, Pedri.
Delanteros: Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.
Alineación del Atlético de Madrid:
Portero: Juan Muso.
Defensa: Molina, David Hanko, Le Normand, Mateo Ruggeri.
Centrocampo: Koke, Giuliano Simeone y Marcos Llorente.
Delantera: Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
La vuelta se jugará el martes en el Wanda Metropolitano; el ganador se medirá en semifinales al vencedor del Arsenal-Sporting de Lisboa.
Leer también:
