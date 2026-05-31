Alemania envía una señal clara de cara al Mundial

Alemania goleó 4-0 a Finlandia el domingo en Maguncia, en su último amistoso antes del Mundial. Los tantos de Undav (2), Wirtz y Musiala dieron la victoria al equipo de Julian Nagelsmann.

Alemania saltó al campo con prácticamente su once ideal, con estrellas como Musiala y Wirtz, más el joven talento Lennart Karl. Kai Havertz aún no estaba disponible tras disputar la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain (1-1 tras prórroga), en la que el delantero del Arsenal marcó el primer gol. Tampoco jugó Manuel Neuer, recién incorporado al combinado nacional.

Desde el inicio Alemania controló el balón y generó ocasiones con Undav, Musiala y Wirtz, pero se encontró con el portero Lukas Hradecky.

Finlandia apenas salió de su campo y se limitó a defender.

A los 30 minutos llegó el merecido 1-0: Joshua Kimmich centró desde la esquina y Undav, libre de marca, cabeceó a la red.

Al descanso se llegó con esa ventaja mínima, aunque sobre el campo la diferencia era mayor. Finlandia apenas había inquietado y podía considerarse afortunada de haber encajado solo un gol.

Justo después del descanso, un error defensivo permitió a Wirtz marcar el 2-0 y, poco más tarde, Undav aprovechó un pase profundo de Karl para hacer el 3-0.

Los locales siguieron dominando y, a 20 minutos del final, Musiala cerró la goleada con un disparo a la escuadra: 4-0.

El ritmo bajó, pero Alemania controló el partido y selló una victoria que refuerza su confianza de cara al Mundial, donde enfrentará en el Grupo E a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.