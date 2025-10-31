+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
1ª División
team-logoAl Nasr FC
team-logoAl-Fayha
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Al Nassr vs. Al Fayha, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Nassr y Al Fayha, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Al Nassr recibe a Al Fayha este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Al-Awwal, por la jornada 7 de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional Saudí.

Sigue aquí en directo el Al Nassr vs. Al Fayha de la Liga Profesional Saudí 2025-26

Los Caballeros de Najd llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Al Hazm en la fecha 6, con goles de Joao Félix y Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Jorge Jesus es líder en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, la Naranja perdió por 1-2 a manos de Al Taawon en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Chris Smalling. El cuadro a cargo de Pedro Emanuel es décimo primero en la tabla con ocho unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Al Nassr vs Al Fayha, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaMovistar Plus+ 2
SudaméricaPor confirmar
MéxicoFOX, FOX One, Caliente TV
Estados UnidosFOX Deportes, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos untilizar NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes y Fubo Sports.

Hora de inicio de Al Nassr vs Al Fayha

crest
1ª División - 1ª División

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Al Nasr FC contra Al-Fayha alineaciones

Al Nasr FCHome team crest

4-4-2

Formación

3-4-3

Home team crestALF
1
N. Alaqidi
26
Iñigo Martínez
2
S. Al Ghanam
12
N. Al-Boushail
5
A. Al Amri
11
M. Brozovic
21
K. Coman
10
S. Mane
20
A. Gabriel
7
C. Ronaldo
79
J. Felix
52
O. Mosquera
17
M. Villanueva
5
C. Smalling
30
Alfa Semedo
22
M. Al Baqawi
8
Y. Benzia
18
A. Bamsaud
7
N. Al Harthi
77
R. Enad
23
Jason
10
F. Sakala

3-4-3

ALFAway team crest

ALN
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Jesus

ALF
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Emanuel

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Al Nassr

Los Caballeros de Najd vienen de ser eliminados a mano de Al Ittihad en la Copa del Rey de Campeones, situación que no ha afectado a Cristiano Ronaldo, quien en redes sociales dejó un mensaje claro y contundente: "Nos mantenemos firmes, aprendemos y avanzamos juntos", escribió en Instagram.

Noticias del Al Fayha

La Naranja solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos disputados. El equipo se encuentra apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Cómo llegan al partido

ALN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

ALF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ALN

Últimos partidos

ALF

5

Victorias

0

Empates

0

Victorias

13

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

