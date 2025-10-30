Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo Jr debuta con la Sub-16 de Portugal y recibe mensaje de apoyo de su abuela
Cristiano Ronaldo Jr, convocado por primera vez al equipo juvenil de Portugal
Cristiano Ronaldo Jr, conocido cariñosamente como Cristianinho en Portugal, recibió su primera convocatoria para el equipo sub-16 antes del inicio de la Copa de las Federaciones, que comenzó el jueves en Turquía y se extenderá hasta el 4 de noviembre.
El joven, que aspira a seguir los pasos de su padre y ya ha formado parte de las categorías juveniles de Juventus, Manchester United y Al-Nassr, hizo su debut entrando desde el banquillo en los últimos minutos del partido inaugural, en el que Portugal se impuso 2-0.
“Él es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder”, comentó Cristiano Ronaldo Sr. sobre su hijo.
Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido cuidadoso de no ejercer demasiada presión sobre él, destacando la importancia de dejarlo crecer y aprender por sí mismo.
“No le pongo mucha presión; solo un poco. Ya tiene suficiente por ser el hijo de Cristiano. Que cometa sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional”.
Buenos deseos de la abuela
Antes del partido, Aveiro compartió una foto de su nieto Ronaldo Jr. con el mensaje: “¡Vamos Portugal Sub-16!”
Cristiano Ronaldo Jr. busca seguir los pasos de su legendario padre
Cristiano Ronaldo debutó con el equipo sub-15 de Portugal en 2001, con apenas 15 años. Tras su progresión por las categorías juveniles, su rápido ascenso en el Manchester United de la Premier League le valió una convocatoria al equipo absoluto por parte del entonces seleccionador Luiz Felipe Scolari. Ronaldo dejó su huella en las clasificatorias para la Eurocopa y en los amistosos, asegurándose finalmente un lugar en la plantilla de Portugal para la Eurocopa 2004, donde el equipo alcanzó la final antes de caer por 1-0 ante Grecia.
A lo largo de su carrera, Ronaldo se ha consolidado como el máximo goleador histórico de Portugal, con 143 goles en 225 partidos. Su momento cúspide llegó en 2016, cuando capitaneó al equipo en la conquista de su primer gran trofeo internacional, la Eurocopa 2016, tras vencer 1-0 a Francia en la final. Posteriormente, sumó otro título en 2019, liderando a Portugal en la inaugural UEFA Nations League, donde además se coronó máximo goleador del torneo. Aunque Portugal fue eliminado en la Eurocopa 2020, Ronaldo volvió a demostrar su constancia al llevarse la Bota de Oro del torneo.
¿Qué sigue?
Cristiano Ronaldo Sr. espera que Ronaldo Jr. pueda manejar la presión y las altas expectativas mientras construye sobre su debut con la selección juvenil. Este partido podría representar un paso importante hacia el cumplimiento del sueño compartido por ambos: ver a Ronaldo Jr. convertirse en futbolista profesional.
