1ª División
team-logoAl Ittifaq
team-logoAl Nasr FC
Luigi Vargas

Al Ettifaq vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ettifaq y Al Nassr, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Al Ettifaq y Al Nassr entran en el campo este martes 30 de diciembre, a las 18:30 horas (tiempo de España), por la 12ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26. El partido será en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en Dammam, Arabia Saudita.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluyendo canal de TV, detalles de streaming y más.

Cómo ver Al Ettifaq vs Al Nassr, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Movistar+
Fubo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Noticias y probables alineaciones

Noticias del Al Ettifaq

En la octava posición de la Saudi Pro League, Al Ettifaq llega al duelo tras una victoria por 2-0 sobre Al Riyadh como visitante. El equipo cuenta con nombres experimentados en el escenario internacional, como Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool, y Moussa Dembélé, ex-Atlético de Madrid y Lyon.

Noticias del Al Nassr

Con el triunfo en la última jornada por 3-0 sobre Al Okhdood, Al Nassr rompió un récord al ser el primer equipo en la historia del Campeonato Saudí en ganar los primeros diez partidos de la competición. Con Cristiano Ronaldo trazando el rumbo hacia su gol número mil, el equipo de Jorge Jesús quiere volver a conquistar la Saudi Pro League después de seis ediciones quedándose en la raya.

Al Ittifaq contra Al Nasr FC alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • S. Al-Shehri

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Jesus

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

¿A qué hora comienza Al-Ettifaq vs. Al-Nassr?

crest
1ª División - 1ª División

El partido se disputa este martes 30 de diciembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Historial reciente

ALI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ALN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Últimos enfrentamientos directos

ALI

Últimos partidos

ALN

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

6

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

