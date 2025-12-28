Tanto Ronaldo como Messi están en las etapas finales de sus ilustres carreras, con pocos que predijeron que se quedarían tanto tiempo cuando irrumpieron en la escena en la década de 2000. La exestrella del Real Madrid y el Manchester United ha hablado repetidamente sobre poner fin a su tiempo en el fútbol en el futuro no tan lejano, mientras que Messi, de 38 años, ha sido un poco más cauteloso.

Ronaldo dijo en noviembre cuando se le preguntó sobre cuándo podría retirarse: "Pronto. Pero creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. ¿Será difícil? Sí. Probablemente (yo) lloraré, sí... Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil, sí. Pero Piers [Morgan], preparo mi futuro desde los 25, 26, 27 años, preparo mi futuro. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".

Dos meses antes, Messi sugirió que podría no jugar en la Copa del Mundo de 2026 mientras Argentina intenta defender su título.

"Lo dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por mi edad, es lógico que no lo lograré, pero estamos ahí y estoy emocionado. Estoy llevándolo día a día, sintiendo las sensaciones. Y lo que está claro es que hoy fue mi último partido aquí", dijo.

Sin embargo, el veterano firmó un nuevo contrato con Miami hasta el final de la temporada 2028, por lo que parece que no quiere retirarse todavía.