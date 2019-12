¿Quién es el aficionado del Morelia que se viste como Scooby Doo?

Desde hace algunos partidos se ha vuelto viral el aficionado que apoya a Monarcas a donde vaya.

Sin duda, una de las aficiones más pintorescas de la es la del . Partido a partido se encuentran situaciones curiosas en el Estadio Morelos, llamando profundamente la atención un aficionado vestido de Scooby Doo, que ha aparecido en los últimos cotejos de los Purépechas.

Rápidamente y con el poder de las redes sociales se ha viralizado la imagen del fanático, que incluso ya comió con Shaggy Martínez, lateral del primer equipo que reconoció y premió su pasión.

Scooby Doo es una caricatura popularizada en la década de los 90´s, en la que un perro gran danés acompañaba a sus amigos a resolver crímenes y misterios. Su fiel compañero era Shaggy, distraído joven con el que protagonizaba cómicas aventuras.

Martínez llegó al Morelia para el Apertura 2019, luego de un paso por . El canterano Americanista es un carismático futbolista reconocido por su entrega dentro del terreno de juego, además de unos pilares de Pablo Guede para meterse hasta las semifinales, algo que pocos pronosticaban.

El aficionado detrás de la botarga se llama Sergio Tolentino y es un fiel seguidor de la Monarquía. En entrevista con el Diario Récord contó su historia y cómo se le ocurrió utilizar la llamativa indumentaria: "Lo de la botarga fue porque visitando a un amigo que se dedica a organizar fiestas con inflables y botargas, me pidió que lo ayudara a mover unas cosas y en una de las cajas alcancé a ver qué se le asomaba la orejita de la botarga de Scooby. De inmediato pensé en el Shaggy, le dije que me la prestara para ponérmela e irme al estadio".

Igualmente, contó cómo se dio el contacto con Martínez para conocerlo: “La primera vez que me lo llevé fue para el partido de , pero pienso que en ese juego no me vio, porque recuerdo que fue un partido muy tenso y todos estaban muy concentrados. Después pasaron como cuatro días y me di cuenta que el Shaggy me estaba buscando por Instagram y me invitó a comer, me dijo que nos fuéramos a echar un ‘gazpachito’ en el centro de Morelia y ahí lo conocí", aseguró.

Pero no todo ha sido positivo para Tolentino, pues en el partido contra León de cuartos de final la seguridad local trató de sacarlo del inmueble sin alguna explicación. Los simpatizantes de la Fiera lo defendieron, ayudándole a ver el gol que clasificó definitivamente al club de sus amores.

Show afuera de la cancha 😱



-Quisieron sacar a Scooby Doo 🐶

-La afición lo defendió

-Le rompieron su disfraz ☹️

-Scooby logró quedarse y ver el segundo gol de Monarcas 🙌



Acompáñenme a ver esta historia 👇



📽 l @AlvaroCruzS #MonarcasMorelia l #ClubLeon l #TuFiestaEnGrande pic.twitter.com/MoK2pDOJzx — TUDN USA (@TUDNUSA) December 1, 2019

Con este amuleto y curiosa historia, Monarcas buscará colarse a otra final y romper el ayuno de 19 años sin conquistar un título de Liga.