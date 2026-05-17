Afellay deja el PSV tras un desacuerdo con Bosz

Ibrahim Afellay ha dejado el PSV tras solo medio año, según confirmó el campeón nacional en sus canales oficiales. El segundo entrenador tenía diferencias con el técnico Peter Bosz sobre su papel en el cuerpo técnico, por lo que se decidió terminar la colaboración de inmediato.

El exinternacional deseaba dirigir más entrenamientos y participar activamente en la preparación táctica, pero no llegó a un acuerdo con Bosz, quien desde su llegada a Eindhoven ha mantenido su método de trabajo y la distribución de tareas en el cuerpo técnico.

«En primer lugar, esto no es un adiós, sino un hasta pronto», afirma Afellay en el comunicado. «Tras varias conversaciones constructivas con la directiva y Peter Bosz, a principios de este año acepté este reto con mucha energía y entusiasmo, pero la realidad ha resultado diferente de lo que esperaba».

«Por ejemplo, me hubiera gustado dirigir más a menudo partes de los entrenamientos y dejar más mi huella. Hemos hablado de ello. En eso discrepamos y está muy bien, esas cosas pasan en la vida. Ni más ni menos».

«El club ha intentado varias veces hacerme cambiar de opinión y lo valoro, pero al final he mantenido mi decisión. Nos separamos en buenos términos y he aprendido mucho del método de trabajo de Peter».

“Ahora solo quiero dar las gracias por estos meses. El PSV es y será siempre mi club”.