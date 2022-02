A San Mamés sin el león Benzema

Por Jorge C. Picón - Al Madrid le espera una batalla a bayoneta calada en San Mamés. En juego, nada más y nada menos que las semifinales de la Copa del Rey. El problema para Ancelotti es que no podrá contar con algunos de sus mejores soldados. Mariano y Mendy son bajas por sendas lesiones musculares. Vinicius y Valverde viajan con el equipo, pero vienen de jugar dos exigentes partidos con Brasil y Uruguay respecticamente (con viajes incluidos), por lo que su alineación supondría correr un riesgo. Tampoco estará Marcelo está sancionado (no jugaría hasta una hipotética final).

Sin embargo, la ausencia más preocupante es la de Karim Benzema. El delantero no se ha recuperado a tiempo de sus dolencias musculares y no viajará a Bilbao. Ancelotti tiembla. Pierde a su máximo goleador (24 tantos esta temporada), pero el italiano prefiere no exponerlo a una lesión más grave. “No vamos a arriesgar, no es una final de la Champions. No vamos a tener este riego de recaída. Si no juega no es que lo reservemos, es porque no puede jugar. Si se encuentra bien viaja, si no, se queda en casa", comentó en rueda de prensa. Después confirmó la baja presentando la lista sin el nombre del francés.

La falta de Karim se hará notar más que nunca ya que el Athletic es la víctima preferida del delantero. Les ha 18 goles hecho en las 27 veces que se ha enfrentado a los leones. Sin ir más lejos, en las tres veces que se han enfrentado Real Madrid y Athletic esta temporada, Benzema ha marcado cuatro goles. El último, en la final de la Supercopa de España el pasado 16 de enero. El promedio habla por sí solo: un tanto cada 67 minutos este curso.

El artículo sigue a continuación

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sin Benzema y sin Mariano, Jovic queda como único nueve disponible. Nueva oportunidad para el serbio, que si bien no está viendo puerta con facilidad se puede afirmar que está cuajando su mejor temporada de blanco. El delantero, que costó 60 millones de euros en 2019, suma un gol y dos asistencias en 432 minutos. No se le da mal el País Vasco: su único tanto esta temporada se lo hizo a la Real Sociedad. Es la hora del atacante de 24 años, que necesita demostrar que puede formar parte de la plantilla o tendrá muy difícil seguir el próximo mercado.

Jorge C. Picón