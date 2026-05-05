A Johan Derksen le molesta muchísimo un compañero de televisión: «Una prima donna hipócrita»

Johan Derksen reprende a Sjoerd Mossou en «Vandaag Inside». Lo hace tras una entrevista en el Algemeen Dagblad donde el humorista Peter Pannekoek critica a otro gran periódico.

«Si yo fuera el jefe del Ajax, lo tendría claro: haría lo contrario de lo que escribe De Telegraaf. Siempre me divierte, porque cada vez que ese periódico abraza a un entrenador, acaba mal», declaró Pannekoek el fin de semana a Mossou.

Al revés pasa lo mismo: a Farioli, Bosz y Ten Hag no los querían. Demasiado inteligentes, supongo. Demasiado autónomos. Por eso me asusta ver lo entusiasmados que están ahora con Jordi Cruijff. Es un tipo muy majo, pero si De Telegraaf está tan contento contigo, me parece muy mala señal», concluye el humorista de Ámsterdam.

«¿Sabes lo que me ha molestado? Ese Sjoerd Mossou», comienza Derksen. «Hace una extensa entrevista a Peter Pannekoek, del que es fan, y este se pone a criticar a De Telegraaf».

Mossou lo ve como una oportunidad para destacar y lo publica, sin darse cuenta de lo ridículo que resulta usar una entrevista para golpear a otro medio. Porque eso les gusta en el AD. Y se lo apunta. Y entonces eres tan insignificante y tan mal periodista», concluye el analista de Grolloo sin rodeos. «Además, tienen un mal redactor jefe. Debería haber dicho: fuera esa tontería. No vamos a usar una entrevista con Pannekoek para darle una patada a De Telegraaf».

El presentador Wilfred Genee sugiere con cierto cinismo: «Hay que ser solo positivo con los compañeros». «Para nada», replica Derksen al instante. «Si Mossou cree que De Telegraaf es un periódico de mierda, que lo escriba, pero sin usar a Peter Pannekoek, que opina sobre ese diario.

Si un rival sale perjudicado, hay que ser grande. Si entrevistas a Pannekoek y él menciona a De Telegraaf, publícalo al instante; de lo contrario, es hipocresía, una puñalada por la espalda», concluye Derksen.

«Yo tampoco lo haría nunca. Uno está por encima de eso», añade Valentijn Driessen, jefe de fútbol de De Telegraaf. «Siempre hablan de nosotros y nosotros nunca hablamos de los demás. ¿Acaso voy a hablar de otros medios? No interesa, ¿no? ¿Crees que los lectores piensan: “qué bien que digan eso sobre el AD o De Volkskrant”?

«Ese Mossou se cree de verdad que es una autoridad», interviene Derksen. «Pero no hay peor personaje televisivo que él. Siempre actúa como una prima donna del periodismo. Trabaja mucho, ha trabajado conmigo, pero, por experiencia, si te esfuerzas demasiado, la calidad se resiente».