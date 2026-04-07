Ya es oficial... El exjugador del Arsenal cuelga las botas

Una de las antiguas estrellas del equipo de los Gunners ha anunciado hoy martes su retirada definitiva del fútbol.

Aaron Ramsey, de 35 años, ha decidido colgar las botas tras un periodo sin club desde que abandonó el equipo mexicano Pumas UNAM el año pasado, y se espera que Ramsey se dedique ahora a seguir una carrera profesional en el ámbito del entrenamiento.

Ramsey se retira como uno de los mejores jugadores de la historia de Gales, con 21 goles en 86 partidos internacionales y tres participaciones en grandes torneos con su selección.

El centrocampista desempeñó un papel fundamental en la histórica trayectoria de Gales hasta las semifinales de la Eurocopa 2016, lo que le valió un puesto en el once ideal del torneo elegido por la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Posteriormente, Ramsey participó en la Eurocopa 2020 y en el Mundial de 2022, la primera participación de Gales en una fase final del Mundial en 64 años.