¡Viktor Gyokeres es una «pesadilla»! Cómo el Arsenal está sacando todo el potencial de un delantero que podría costarles otros 3,5 millones de libras antes de que termine la temporada

El Arsenal pagó 54,8 millones de libras (74 millones de dólares) para fichar a Gyokeres del Sporting el verano pasado, pero una serie de cláusulas podrían hacer que esa cifra aumentara hasta los 63,5 millones de libras (85 millones de dólares). Sin embargo, al final de la temporada, los Gunners podrían haber pagado ya 3,5 millones de libras adicionales en concepto de complementos.

El líder dela Premier League está a punto de desembolsar 436 000 libras adicionales, una cantidad que depende del número de goles y asistencias que Gyokeres consiga con el equipo del norte de Londres. El Sporting recibirá esa cantidad cada vez que Gyokeres alcance los 20 goles y asistencias combinados.

En la actualidad, el fichaje de verano suma 15 goles y dos asistencias tras su doblete contra los Spurs, lo que significa que otras tres participaciones en goles supondrían que el Arsenal enviara 436 000 libras a Portugal. El Sporting recibiría la misma cantidad si alcanzara otras 20 participaciones en goles, aunque ese complemento tiene un límite de 873 000 libras.

El Arsenal ya ha tenido que pagar 1,1 millones de libras al Sporting después de que Gyokeres disputara 20 partidos de 45 minutos o más esta temporada, con un límite máximo de 4,4 millones de libras para ese complemento. El delantero necesita disputar 80 partidos para alcanzar la cantidad total, y le faltan 10 para activar otro pago de 1,1 millones de libras, lo que significa que el Sporting podría recibir otra ganancia inesperada relacionada con las apariciones antes de que termine la temporada.

El tercer complemento está relacionado con la clasificación del Arsenal para la Liga de Campeones, y el Sporting recibirá 874 000 libras cada vez que los Gunners alcancen la competición de élite de clubes europeos. Este complemento también tiene un límite de 3,5 millones de libras.