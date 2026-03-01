Getty Images Sport
VÍDEO: Antony se enfrenta a los furiosos aficionados del Real Betis tras la derrota en el derbi contra el Sevilla
Antony pasa de héroe a cero.
El partido solo llevaba 15 minutos cuando se produjo el primer gol. Tras un rebote peligroso dentro del área, Antony reaccionó con precisión instintiva. Se reposicionó a la perfección y se lanzó al aire para conectar una magnífica chilena que envió el balón al fondo de la red, sin dar ninguna opción al portero del Sevilla. Este momento de brillantez individual fue una prueba del resurgimiento del brasileño desde que se trasladó definitivamente a España procedente del Manchester United.
El Real Betis parecía tener los tres puntos asegurados tras una primera parte dominante. En el minuto 40, el Betis tenía una cómoda ventaja de 2-0 y el ambiente era electrizante, ya que los aficionados anticipaban una victoria histórica sobre sus rivales locales. Sin embargo, el partido de dos mitades resultó ser una cruel realidad para el equipo local, ya que la intensidad cambió. La disciplina táctica mostrada al principio comenzó a flaquear, preparando el escenario para uno de los giros más dramáticos en la historia reciente del derbi.
Mira cómo Antony se enfrenta a los aficionados del Betis.
Dramático colapso en la segunda mitad
La segunda parte fue completamente diferente, ya que el impulso cambió drásticamente a favor de los visitantes. El Sevilla montó una remontada feroz e implacable, aprovechando los errores defensivos y las fallas tácticas del equipo local, lo que les permitió volver al partido. La creciente ansiedad en el campo era palpable a medida que la ventaja se evaporaba, llegando a un punto álgido cuando los visitantes marcaron un dramático gol del empate en el minuto 85, que dejó a la afición del Betis en estado de shock.
Cuando sonó el pitido final del empate 2-2, los vítores de la primera parte se convirtieron en un coro de abucheos e insultos dirigidos a los jugadores. En lugar de dirigirse directamente al vestuario, se vio a Antony acercándose a la grada inferior, claramente afectado por la virulencia de la multitud. Las cámaras captaron al extremo enzarzado en una feroz batalla verbal con varios aficionados que abucheaban al equipo, visiblemente alterado por los insultos que le lanzaban en una muestra de ira sin filtros.
Los compañeros de equipo intervienen para detener el enfrentamiento.
Antony no estaba solo en el centro de esta tensión, ya que las imágenes mostraban cómo la situación se agravaba peligrosamente cuando el extremo brasileño saltó por encima de un cartel publicitario para acercarse a la grada y miró desafiante a los aficionados. A pesar de los intentos de su compañero colombiano Cucho Hernández por intervenir y alejarlo de la multitud enfurecida, la situación se descontroló. El propio Hernández perdió los nervios y se vio envuelto en el altercado, siendo captado por las cámaras señalando con enfado y gritando a los aficionados.
Este doble enfrentamiento requirió una intervención urgente y decisiva para evitar una confrontación física mayor. El personal de seguridad del estadio, los miembros del Real Betis y otros jugadores como Chimy Ávila se apresuraron a acordonar la zona y separar a los jugadores de los aficionados. Esta caótica escena pone de manifiesto la crisis nerviosa que sufrió el equipo tras desperdiciar la victoria en el derbi, lo que plantea serias dudas sobre la disciplina dentro de la plantilla bajo la inmensa presión de la afición.
Antony disfruta de una gran temporada
Con esta última contribución, Antony suma 20 goles y 14 asistencias en 57 partidos con el Betis, y vuelve a estar en la pugna por un puesto en la selección de Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026. El resurgido extremo volverá a la acción cuando el Real Betis se enfrente al Getafe el 8 de marzo. El club andaluz ocupa actualmente el quinto puesto de la clasificación de la Liga, a siete puntos del Villarreal, cuarto clasificado.
