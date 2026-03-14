La jugada en el área protagonizada por Díaz no fue, ni mucho menos, la única que causó revuelo el sábado por la tarde en el BayArena. Mientras que la tarjeta roja mostrada al delantero del FCB Nicolás Jackson poco antes del descanso fue considerada por todos como justificada, uno de los dos goles anulados al Bayern, en particular, provocó acaloradas discusiones.

A la hora de juego, Harry Kane, que acababa de salir al campo, bloqueó con el codo un lanzamiento largo del portero del Leverkusen, Blaswich. A continuación, Díaz se hizo con el balón en el área del Bayer y se lo pasó a Kane, que solo tenía que empujarlo para marcar el supuesto gol del empate. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el gol fue anulado, ya que Dingert señaló mano de Kane.

Tras el pitido final, Dingert se mantuvo firme en su valoración: «Desde mi posición, al principio no lo percibí. El VAR me recomendó que volviera a ver la perspectiva desde detrás de la portería. Y ahí me di cuenta: el brazo se interpone ligeramente en la trayectoria del disparo. Esto inició la fase de ataque y el Bayern pudo controlar la jugada».

En el Bayern opinaban lo contrario. «Para mí es claramente un gol válido», subrayó Kompany, y el defensa central Jonathan Tag declaró a Sky: «Para mí no es mano. Se gira, el brazo no está lejos del cuerpo. Por eso, para mí no es mano, pero el árbitro lo ha decidido así».

Que el Bayern, tras el temprano gol en contra (Aleix García, minuto 6), se llevara finalmente un punto de Leverkusen se debió al gol de Díaz que supuso el 1-1 definitivo en el minuto 69. Dado que el Borussia Dortmund ganó al mismo tiempo por 2-0 al FC Augsburgo, la ventaja del FCB sobre su principal perseguidor se ha reducido a nueve puntos. No obstante, parece que al Bayern ya casi nadie le podrá quitar el próximo título de liga en las ocho jornadas que quedan.