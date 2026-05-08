«Un fallo en cada partido»: la nueva esperanza defensiva del BVB aún debe mejorar

En este tipo de análisis, la extensa cantera de jóvenes talentos ya no tiene secretos. Todos los grandes clubes, incluido el BVB, llevan tiempo siguiéndolo. Ya en verano de 2023, cuando aún le quedaban dos años de contrato en las categorías inferiores del París Saint-Germain, despertó su interés. Un año después, el Bayer Leverkusen intentó ficharlo sin éxito. En marzo, el entonces director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, lo observó en el Allianz Stadion de Viena.

Con sus 1,95 metros, el zaguero llega a Dortmund como un central «más avanzado que Dayot Upamecano a la misma edad», según Michael Unverdorben, subdirector de deportes de Salzburger Nachrichten. En una entrevista con SPOX añadió: «Sin duda es el mejor defensa de Salzburgo. Siempre se supo que sería un gran fichaje: tiene cualidades increíbles y enorme potencial. Es fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo, y reúne todo lo que se espera de un defensa de talla internacional».

Los austriacos ya lo habían advertido en 2024: pagaron diez millones de euros, una cifra inusualmente alta, para traer al entonces joven de 17 años de París a Salzburgo. Solo su futuro compañero Karim Adeyemi costó más a esa edad: 100 000 euros más que Gadou en 2018.