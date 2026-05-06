«Hablo con todos mis jugadores, pero puedo decir con toda sinceridad que Karim es con quien más he hablado desde que estoy aquí. Me cae muy bien porque es un tipo único, un chico estupendo, una buena persona», comentó con entusiasmo el entrenador del Borussia Dortmund en el podcast de Bild «Phrasenmäher» al referirse a su pupilo.
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«Un chico estupendo»: Niko Kovac desmiente rumores de tensión con la estrella del BVB
«Contrariamente a lo que dicen algunos medios, Adeyemi es, en mi opinión, a veces un chico demasiado bueno. No tiene mala intención. Y estoy totalmente convencido de que puede llegar a ser un gran futbolista si ajusta ciertas cosas. Pero para eso tiene que confiar un poco más en mí», afirmó Kovac.
El once veces internacional alemán ha recibido duras críticas esta temporada por su rendimiento irregular con el BVB y por incidentes fuera del campo, como pedir una Mystery Box o un arrebato contra el Borussia Mönchengladbach.
Además, se rumoreaba que su relación con Kovac era tensa, por lo que se planteó dejar el Borussia Dortmund en el próximo mercado de fichajes.
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¿Seguirá Karim Adeyemi en el BVB más allá del verano?
Todavía no se sabe si renovará su contrato con los «amarillos y negros», vigente hasta 2027, o si se irá al final de la temporada. Al ser preguntado por el futuro de Adeyemi, Kovac comentó hace unas semanas en una rueda de prensa: «No puedo decir nada al respecto ahora mismo, porque no sé en qué punto se encuentran las conversaciones. Por lo tanto, todo serían meras especulaciones. Pero eso no tiene por qué significar que mi presentimiento sea malo. Aún queda tiempo».
Según Sport Bild, las negociaciones entre el jugador y el club están suspendidas. En las llamadas entre el BVB y el agente del jugador, Jorge Mendes, se abordaron los puntos clave fijados por el director deportivo, Ole Book, y el responsable deportivo, Lars Ricken. Sin embargo, el desacuerdo persiste: las posturas de ambas partes siguen muy alejadas.
Las posturas están lejos: discrepan sobre el salario del jugador y sobre las cláusulas de rescisión que podrían activarse a partir de 2027.
Si las conversaciones fracasan, su salida en verano sería probable, lo que permitiría al BVB obtener una buena suma por su traspaso. Varios clubes de Inglaterra, Italia y España ya han mostrado interés en el jugador.