«Un chico estupendo»: Niko Kovac desmiente rumores de tensión con la estrella del BVB

Todavía no se sabe si renovará su contrato con los «amarillos y negros», vigente hasta 2027, o si se irá al final de la temporada. Al ser preguntado por el futuro de Adeyemi, Kovac comentó hace unas semanas en una rueda de prensa: «No puedo decir nada al respecto ahora mismo, porque no sé en qué punto se encuentran las conversaciones. Por lo tanto, todo serían meras especulaciones. Pero eso no tiene por qué significar que mi presentimiento sea malo. Aún queda tiempo».

Según Sport Bild, las negociaciones entre el jugador y el club están suspendidas. En las llamadas entre el BVB y el agente del jugador, Jorge Mendes, se abordaron los puntos clave fijados por el director deportivo, Ole Book, y el responsable deportivo, Lars Ricken. Sin embargo, el desacuerdo persiste: las posturas de ambas partes siguen muy alejadas.

Las posturas están lejos: discrepan sobre el salario del jugador y sobre las cláusulas de rescisión que podrían activarse a partir de 2027.

Si las conversaciones fracasan, su salida en verano sería probable, lo que permitiría al BVB obtener una buena suma por su traspaso. Varios clubes de Inglaterra, Italia y España ya han mostrado interés en el jugador.