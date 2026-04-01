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Abobakr El Mokadem

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Tras la polémica del partido contra Egipto... ¿Perderá España el honor de albergar la final del Mundial de 2030?

Spain vs Egypt
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Las ofensas contra el islam han provocado reacciones en todo el mundo

 Un informe periodístico publicado este miércoles ha revelado que la candidatura de España para albergar la fase final del Mundial de 2030, junto con Marruecos y Portugal, así como la final, se ha visto afectada tras la crisis del partido amistoso contra Egipto.

España empató ayer a cero con Egipto en el partido amistoso disputado como preparación para el Mundial.

Sin embargo, el partido fue escenario de cánticos ofensivos contra el islam, lo que desató una gran polémica. La Federación Española condenó lo ocurrido, al igual que la Federación Egipcia y Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

La policía de Cataluña ha abierto una investigación sobre la crisis para esclarecer las circunstancias de los cánticos ofensivos, que han suscitado amplias reacciones en todo el mundo.

 (Leer también)... De La Fuente estalla de ira tras el partido contra Egipto... y comenta los cánticos contra el islam

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Un duro golpe para España

     El diario «AS» afirmó que lo ocurrido la noche del martes en Cornellá es lamentable desde todos los puntos de vista, y añadió que supone un duro golpe para España, y especialmente para el fútbol español, en su intento por albergar el Mundial dentro de cuatro años.

    Este incidente vuelve a plantear cuestiones fundamentales sobre la lucha contra el racismo, algo a lo que ya llamó la atención Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid, hace dos temporadas.

     La imagen habla por sí sola, y esta vez ya no es aceptable la excusa de que se trate de dos o tres alborotadores... Había cientos de personas coreando un cántico inapropiado, discriminatorio y sumamente ofensivo.

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  • Confianza española en la organización de la final del Mundial

    La Federación Española de Fútbol había expresado su confianza, en las horas previas al partido, en que la final del Mundial se celebraría en España.

     No ha cambiado nada, pero es evidente que los lamentables sucesos de Cornellá son perjudiciales, al igual que lo fueron las escenas de racismo que se vivieron en las gradas del estadio de Benfica durante el partido del Real Madrid, y lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos.

     La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) elogia la respuesta de la Federación Española, que cumplió con los procedimientos establecidos al informar al árbitro de lo ocurrido e intervenir por escrito y verbalmente sobre el daño causado.

    El propio Rafael Luzán, presidente de la Federación Española, se pronunció tras el partido, condenando los cánticos racistas.

     Antes de su intervención, se había disculpado ante el embajador de Egipto en España y ante los responsables de la Federación Egipcia de Fútbol, y los empleados de la Federación actuaron de inmediato tras los primeros cánticos contra Pedro Sánchez y, posteriormente, los cánticos racistas.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Posible sanción a España

    Se informó al árbitro de lo ocurrido, y fue él quien decidió que el partido continuara sin aplicar el protocolo contra el racismo, ya que consideró que no había motivos para ello y que la mejor línea de actuación para todas las partes implicadas era que el partido siguiera según lo previsto.

    España sigue contando con la plena confianza de la FIFA, que actuará en consecuencia basándose en el informe del árbitro sobre la posible sanción, la cual no irá más allá de una multa económica o un cierre parcial en un partido futuro, pero no tendrá ninguna repercusión en el Mundial ni en la final, cuyo escenario sigue siendo el estadio del Bernabéu.