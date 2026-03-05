«Todo son buenas noticias»: Álvaro Arbeloa da noticias sobre la lesión de Kylian Mbappé antes del enfrentamiento del Real Madrid con el Manchester City en la Champions League

El entrenador del Madrid, Arbeloa, ha tratado de calmar las inquietudes en torno a la disponibilidad de Mbappé, calificando los últimos informes médicos como «todas buenas noticias». La estrella francesa ha estado fuera de juego por un esguince en la rodilla izquierda, un problema que ya le afectó a principios de año.

El club ha confirmado recientemente un plan de tratamiento conservador para el ganador de la Copa del Mundo, evitando la necesidad de una cirugía invasiva. El plazo para su regreso sigue siendo incierto, ya que el equipo médico supervisa su reacción al aumento de la carga de trabajo, aunque, según se informa, el entorno de Mbappé no está contento con las sugerencias de que el Madrid está tratando de apresurar su regreso para enfrentarse al City.