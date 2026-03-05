Getty/GOAL
Thomas Tuchel insta a descartar a Cole Palmer, Phil Foden y compañía en la banda izquierda de Inglaterra y elegir a un «jugador de talla mundial» para comenzar en la Copa del Mundo
Selección de Inglaterra para el Mundial: feroz competencia por los puestos
Inglaterra está elaborando planes para intentar alcanzar la inmortalidaden la Copa del Mundo este verano. Ha disfrutado de una trayectoria impecable en la fase de clasificación y se la considera una seria aspirante al título más prestigioso del mundo.
Esto se debe a la gran cantidad de talento con el que cuenta el exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, Tuchel. Hay algunas posiciones en su equipo que ya están decididas, como la del portero Jordan Pickford y la del delantero Harry Kane, que ha batido récords y se considera una elección segura, pero aún quedan muchas plazas por decidir para el viaje a Norteamérica.
La competencia es más feroz en las posiciones creativas de ataque, con Jude Bellingham luchando por mantener su puesto de número 10, mientras que hay varias opciones para alinearse en el flanco izquierdo en un sistema 4-2-3-1.
El talismán del Chelsea, Palmer, y el mediapunta del Manchester City, Foden, han ocupado esa posición anteriormente, junto con el delantero del Newcastle Anthony Gordon y el cedido por el Everton Jack Grealish. Sin embargo, podría ser que dicha camiseta esté reservada para Rashford.
¿Quién debería jugar como extremo izquierdo en la selección inglesa?
El jugador de 28 años ha disfrutado de una productiva temporada 2025-26 en el Barcelona y está jugando con la confianza que le convirtió en una estrella revelación con los Red Devils y los Three Lions en 2016.
Una década después, el exjugador del United y de la selección inglesa Sharpe, en declaraciones a BetBrain, respondió a GOAL cuando se le preguntó quién debería jugar en la banda izquierda en el Mundial de 2026: «En un buen día, Rashford es tan bueno como cualquiera en esa banda. Creo que tiene todo lo que se le puede pedir a un extremo izquierdo: velocidad, potencia, capacidad goleadora, capacidad para superar a los rivales en contraataques o en situaciones complicadas. Creo que Marcus Rashford en plena forma es uno de los mejores del mundo. La pregunta es qué Marcus Rashford aparecerá cada domingo.
«Rashford sería mi primera opción como extremo puro y por su velocidad. Me gusta Gordon, pero no creo que tenga tanto que ofrecer como Rashford. Me encanta Palmer, pero no creo que como extremo izquierdo aporte lo mismo que Rashford. Hay muchas opciones. Rogers es otra, del Villa. Tuchel tiene por delante un verano muy duro, pero feliz. Tiene una plantilla muy fuerte y va a ser muy difícil elegir el mejor once para cada partido».
Rashford se enfrenta al reto de formar parte de la élite mundial.
Rashford fue considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial cuando irrumpió en la escena profesional. Desde entonces ha sufrido algunos altibajos, lo que le llevó a abandonar Old Trafford, pero Tuchel es otro de los que ha elogiado la capacidad de Rashford para formar parte de la élite.
El técnico alemán ha declarado: «Ese es el reto al que se enfrenta. Seguir esforzándose al máximo. Su límite es muy, muy alto. Quizás más alto que el de otros. Tiene potencial, pero «potencial» es una palabra peligrosa en el deporte de alto nivel.
Hay que alcanzar el máximo nivel personal de forma regular. No es una cuestión de talento, es una cuestión de si puede demostrarlo a nivel de club y de selección. Tanto si es titular como si sale desde el banquillo, tiene que demostrar constantemente su valía.
Puede ser uno de los mejores del mundo. La calidad que veo en los entrenamientos, el remate con ambas piernas y con la cabeza. Es explosivo, rápido, fuerte en el juego aéreo, así que ¿dónde están los límites? No hay límites, pero las cifras no alcanzan el potencial. Tiene que esforzarse por participar en los goles. Eso significa goles y asistencias. Él lo sabe por mí».
Partidos de Inglaterra en 2026: fechas de los amistosos en el estadio de Wembley
Es probable que Rashford forme parte de la selección inglesa cuando se enfrente a Uruguay y Japón en los partidos amistosos que se disputarán en Wembley a finales de marzo. Allí se presentarán las últimas oportunidades para impresionar antes de que se seleccione la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial, con los Tres Leones listos para iniciar otra tentativa de alcanzar el tan esperado éxito internacional cuando se enfrenten a Croacia en Texas el 17 de junio.
