«¡Tenía ganas de romperlo todo!» - Mauricio Pochettino criticado por una exestrella del Chelsea por sus brutales comentarios en la rueda de prensa

En 2023, Pochettino se hizo viral por su respuesta cuando le preguntaron por el paradero de Sarr y el portero Jamie Cumming después de que el Chelsea se impusiera al Luton Town.

Cuando se mencionó el nombre de Sarr, Pochettino preguntó al periodista: «¿Quién?».

El periodista continuó: «Malang Sarr, ¿y qué ha pasado con Jamie Cummings, que jugó el partido contra el Wrexham [en la pretemporada]?».

Pochettino respondió entonces, confundido: «Dios mío. ¿Malana Sarr y luego Jamie? No sé qué decirte».

Reflexionando sobre el incidente en el podcast Kampo, Sarr dijo: «Me dieron ganas de romperlo todo cuando dijo eso, porque sé lo que está pasando a mis espaldas... Lo está haciendo a propósito. Sé que me conoce. Es imposible que no me conozca».