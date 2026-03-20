Zion Suzuki ha vuelto a la alineación titular del Parma, pero no ha convencido. El portero japonés se ha recuperado de la grave fractura con desplazamiento que sufrió en el tercer dedo de la mano izquierda y en el escafoides el pasado noviembre; tras pasar un par de partidos en el banquillo, volvió a la portería gialloblù en el partido fuera de casa contra el Torino, pero su actuación no fue de las mejores. Cuatro goles encajados y la posibilidad de que, en los próximos partidos, Edoardo Corvi supere a Suzuki en la jerarquía de Cuesta.
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Suzuki o Corvi, ¿quién es el portero titular del Parma?
¿Quién es el portero titular del Parma?
Durante la ausencia del japonés, su suplente —nacido en 2001— lo hizo muy bien, sumando seis partidos sin encajar goles; y a pesar de la llegada de Vicente Guaita —fichado en noviembre y que rescindió su contrato en enero—, el club y el entrenador siempre han estado convencidos de las cualidades de Corvi, con el español como su suplente durante ese periodo. A día de hoy, sin embargo, el titular sigue siendo Suzuki, y la sensación es que, si el primero no comete errores graves que puedan hacerle perder el puesto, Suzuki debería seguir defendiendo la portería del Parma.
¿Quién es el tercer portero del Parma?
Tras la marcha de Guaita tras apenas dos meses en el Parma, el tercer portero gialloblù, por detrás de Suzuki y Corvi, es hoy Filippo Rinaldi, nacido en 2002, formado en las categorías inferiores del club y que ha regresado al equipo tras una serie de cesiones en la Serie C con el Aquila, el Piacenza, el Olbia y el Feralpisalò. Solo ha disputado un partido en la Serie A, en el gran duelo contra el Nápoles a mediados de enero: un debut sin encajar goles, en un partido que terminó 0-0 y en el que fue preferido a Corvi.