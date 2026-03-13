Serie A, Torino-Parma EN DIRECTO a partir de las 20:45

El Torino y el Parma inauguran la 29.ª jornada de la Serie A con el partido adelantado del viernes por la noche. Se enfrentan dos equipos que quieren seguir sumando puntos para mantenerse alejados de la zona de peligro de la clasificación. Los granates de Roberto D'Aversa lo necesitan especialmente, ya que, tras la gran victoria contra la Lazio, cayeron en el campo del Nápoles: el Toro suma 30 puntos, con seis de ventaja sobre la Cremonese, antepenúltima. Más tranquilos están los ducales de Carlos Cuesta; los emilianos suman 34 puntos y llegan tras cinco resultados positivos consecutivos: tres victorias contra Bolonia, Verona y el Milan, seguidas de empates contra el Cagliari y la Fiorentina.

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión