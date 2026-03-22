Serie A, Atalanta-Verona EN DIRECTO

Jornada 30 de la Serie A

Atalanta-Verona

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Volver a ganar en la liga tras tres partidos, dos empates y una derrota, y tras la sonada eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern de Múnich: el Atalanta de Raffaele Palladino sale al campo a las 15:00 en el New Balance Arena de Bérgamo, para recuperar los tres puntos y mantener aún alguna esperanza de alcanzar los cuatro primeros puestos, situándose a -7 del Como, en el partido correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A, contra el Verona de Paolo Sammarco, ya desesperado, penúltimo y a -9 de la salvación. En el partido de ida, los veroneses ganaron por 3-1.











