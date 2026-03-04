Selección de Portugal para la Copa del Mundo de 2026: ¿Qué jugadores llegarán al gran evento en Estados Unidos, México y Canadá?

Portugal será un equipo interesante de ver en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo ganó su segundo título de la Liga de Naciones en 2025 y actualmente es uno de los equipos más fuertes de Europa, a pesar de tener una plantilla algo menos amplia en comparación con otras potencias europeas como Inglaterra y Francia.

Aún no ha ganado el codiciado título de la Copa del Mundo, y esta podría ser la última oportunidad para que el legendario Ronaldo cumpla ese sueño para su país.

Además del veterano delantero, Portugal cuenta con una plantilla muy equilibrada, con jugadores de calidad en todas las posiciones.

Otro elemento emotivo relacionado con la campaña de Portugal en la Copa del Mundo del próximo año es el trágico fallecimiento del delantero Diogo Jota. La noticia de la muerte de Jota supuso un shock para el mundo del fútbol. Solo tenía 28 años y recientemente había celebrado el título de la Premier League con el Liverpool, así como el triunfo en la Liga de Naciones con Portugal.

Ha sido una pérdida difícil de aceptar para toda la comunidad futbolística, especialmente para sus compañeros de equipo. Su ausencia puede servir de motivación adicional para la selección portuguesa, que estará decidida a darlo todo y levantar el trofeo en su memoria.

¿Cómo se presenta la selección de cara al torneo? GOAL echa un vistazo a los jugadores con los que cuenta.