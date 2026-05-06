Sebastian Kehl cometió un gran error: el BVB trabaja intensamente para fichar a Ole Book

Eichhorn apenas ha tenido problemas esta temporada en Berlín. Solo una grave lesión de ligamento sindesmal y una posterior sanción por roja le apartaron del campo durante casi tres meses. Con Stefan Leitl, fue titular en el centro del campo y un rayo de esperanza pese a fallar de nuevo el ascenso.

Se da por hecho que ejercerá la cláusula de rescisión de su contrato, vigente hasta 2029, fijada en doce millones de euros.

Según Sport Bild, el joven y su familia buscan un destino directo: un grande de la Champions que le garantice minutos. Se descarta una cesión a Berlín o un año en Segunda.

Los clubes ingleses quedan descartados por la normativa del Brexit, que les permite fichar solo a partir de los 18 años, edad que Eichhorn alcanzará en julio de 2027.

Así, la pugna se limita a Bayern, BVB, Leipzig y Leverkusen, mientras que el Eintracht de Fráncfort, otrora favorito secreto, ya no tendría opciones.