Se rinde a su corazón... Un problema de salud obliga a Óscar a retirarse

Oscar, exjugador de la selección brasileña y del São Paulo, ha anunciado su retirada del fútbol a los 34 años debido a problemas de salud crónicos.
Oscar jugó cinco temporadas con el Chelsea, donde se proclamó campeón de la Premier League y de la Europa League, antes de fichar por el Shanghái chino en 2017, donde ganó tres títulos de la Superliga china.
El São Paulo confirmó la retirada de Oscar y publicó un comunicado oficial al respecto, en el que señaló que el jugador sufre un problema de salud desde el pasado mes de noviembre, cuando disputó su último partido.