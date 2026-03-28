Samardzic en el mercado: el plan del Atalanta para el verano

Maurizio Sarri siempre ha sido un gran admirador de Lazar Samardzic, por quien la Lazio se interesó el pasado mes de enero, pero se topó con la negativa del Atalanta. La misma respuesta se le dio también a la Fiorentina, otro club que en enero estaba dispuesto a presentar una oferta concreta, pero por decisión de los nerazzurri las negociaciones nunca pasaron de una simple solicitud de información. Con el exjugador del Udinese bloqueado, Brescianini y Maldini estaban a punto de marcharse, y el primero fue a laFiorentina y el otro a la Lazio. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado: Samardzic —que en enero también se vinculó al Galatasaray, aunque nunca hubo nada concreto— está jugando poco y en verano podría marcharse de verdad; su aventura en Bérgamo podría estar llegando a su fin.